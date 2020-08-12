Блокирование дорог, стрельба, провокации и аресты женщин: что происходит в Беларуси (фото и видео)

Белорусские силовики пытаются подавить массовые протесты противников Александра Лукашенко, недовольных 26-летним правлением президента. Они пытаются запугать не только тех, кто вышел на улицы, но и сторонних наблюдателей, обстреливая их из огнестрельного и травматического оружия.

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Об одном из таких случаев на проспекте Дзержинского в Минске сообщает белорусский Telegram-канал Оnliner.

В спальном районе белорусской столицы – Грушевке – часть протестующих блокировала движение автомобильного транспорта, в то время как сочувствующие им люди стояли на общих балконах домов по проспекту Дзержинского и подсказывали тем, кто перекрывал движение.

"Спустя несколько минут по встречке проехал экипаж ГАИ и два тонированных автобуса. Они заехали на тротуар, оттуда выбежали силовики, которые направили ружья на балконы. Были слышны выстрелы", – сообщает издание.

Также прошла информация, что на проспекте Победителей возле гостиницы "Юбилейная" в центре Минска трижды выстрелили в ГАИшника и на место происшествия реанимация. Это могло быть серьезной провокацией, если позже информация источника не оказалась фейком.

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Пресс-секретарь МВД Беларуси рассказала "Нашей Ніве": на проспекте Победителей машина сбила сотрудника ГАИ. Водитель был задержан и доставлен в суд. Ранее информация о том, что в ГАИ стреляли, не подтверждается. Однако невозможно сказать, было это умышленное столкновение или авария.

В районе столичной станции метро "Пушкинская" десятки женщин выстроились в цепь солидарности, после чего их начали задерживать омоновцы в защитном обмундровании.

В 35-тысячном Рогачеве Гомельской области женщины попытались стать в цепь солидарности, как были задержаны силовиками, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

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Напомним, в Беларуси четвертый день продолжаются протесты: по всей стране блокируют дороги.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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