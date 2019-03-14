Boeing 737 MAX запретили еще в трех странах

Армения, Нигерия и Япония присоединились ко всемирному запрету на эксплуатацию модификаций "аварийных" самолетов

Фото: AFP

Boeing 737 MAX запретили еще в трех странах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a4a/a11/5c8a4aa11167a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a4a/a11/5c8a4aa11167a.jpg 2019-03-14T14:36:00+02:00 Другие страны Армения, Нигерия и Япония присоединились ко всемирному запрету на эксплуатацию модификаций "аварийных" самолетов

Во всем мире продолжают вводить ограничения на эксплуатацию модификаций авиалайнера Boeing 737 MAX, после того, как в Эфиопии потерпел крушение самолет этой модели.

Так, 14 марта о решении запретить полеты таких самолетов в своем воздушном пространстве сообщили в министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, не уточнив срок, на который было введено ограничение.

Также этим лайнерам запретили пересекать воздушное пространство Нигерии, о чем сообщил государственный министр авиации Хади Сирика, уточнив, что ни один авиаперевозчик в стране не использует самолет этого типа.

По его словам, запрет будет действовать до установления причин авиакатастрофы в небе над Эфиопией и заявления позиции компании Messers Boeing.

Аналогичное решение приняли также и власти Армении. Как сообщили в Комитете гражданской авиации страны, Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 было запрещено пересекать воздушное пространство республики с 13 марта по 13 апреля.

В ведомстве отметили, что данное решение было основано на NOTAM (извещениях об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации) ряда государств, "в том числе Турции и Грузии", о которых мы уже писали.

Напомним, что ранее в этот день в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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