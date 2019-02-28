Boeing создаст боевой дрон с искусственным интеллектом: названы технические характеристики
Беспилотник может получить ракетно-бомбовое вооружение
Австралийский филиал корпорации Boeing объявил о планах создания реактивного беспилотного боевого самолета с искусственным интеллектом, который будет выполнять задачи совместно с пилотируемыми истребителями.
Модель беспилотника Loyal Wingman ("Верный ведомый") была впервые представлена на проходящей в Мельбурне аэрокосмической выставке Avalon.
В Boeing сообщили, что беспилотник сможет летать самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета. По своему облику и размерам он будет похож на истребитель.
Беспилотник будет иметь длину 11,6 м. Дальность его полета составит 3700 км. Он будет оснащен аппаратурой для ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В перспективе он будет оснащаться и ракетно-бомбовым вооружением.
Дрон будет создаваться на предприятии корпорации Boeing в австралийском Брисбене.
На выставке был представлен видеоролик, который показал полет трех перспективных беспилотников рядом с истребителем-бомбардировщиком Королевских ВВС Австралии F/A-18, а также с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail.
BREAKING NEWS: Check out our new smart, reconfigurable unmanned aircraft that will protect & project airpower! #TheFutureIsBuiltHere#AirpowerTeaming— Boeing Defense (@BoeingDefense) 26 лютого 2019 р.
Read more about the Boeing Airpower Teaming System: https://t.co/Gabz4x9oBvpic.twitter.com/K1Nnvc0jl6
"Нам нужна гибкость и маневренность человека, объединенного со скоростью машины. Когда мы соединяем их вместе, мы получаем довольно удивительный результат", – отметил командующий Королевскими ВВС Австралии маршал авиации Лео Дэвис, говоря о взаимодействии дронов с искусственным интеллектом с пилотами истребителей.
Boeing ожидает, что первый полет беспилотника с искусственным интеллектом состоится уже в 2020 году.
Напомним, в начале января президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит в Турции ударные беспилотники. Соответствующее соглашение компания "Укрспецэкспорт" подписала с турецкой Baykar Makina.
Кроме того, мы сообщали о технических характеристиках этих дронов. К примеру, они могут действовать в радиусе 150 км и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час.
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