Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Boeing создаст боевой дрон с искусственным интеллектом: названы технические характеристики

Сегодня, 04:50

Беспилотник может получить ракетно-бомбовое вооружение

Boeing создаст боевой дрон
Boeing создаст боевой дрон.
Boeing создаст боевой дрон с искусственным интеллектом: названы технические характеристики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6cf/5d5/5c76cf5d5c5d1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6cf/5d5/5c76cf5d5c5d1.png Другие страны Беспилотник может получить ракетно-бомбовое вооружение

Австралийский филиал корпорации Boeing объявил о планах создания реактивного беспилотного боевого самолета с искусственным интеллектом, который будет выполнять задачи совместно с пилотируемыми истребителями.

Модель беспилотника Loyal Wingman ("Верный ведомый") была впервые представлена на проходящей в Мельбурне аэрокосмической выставке Avalon.

В Boeing сообщили, что беспилотник сможет летать самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета. По своему облику и размерам он будет похож на истребитель.

Беспилотник будет иметь длину 11,6 м. Дальность его полета составит 3700 км. Он будет оснащен аппаратурой для ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В перспективе он будет оснащаться и ракетно-бомбовым вооружением.

Дрон будет создаваться на предприятии корпорации Boeing в австралийском Брисбене.

На выставке был представлен видеоролик, который показал полет трех перспективных беспилотников рядом с истребителем-бомбардировщиком Королевских ВВС Австралии F/A-18, а также с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail.

"Нам нужна гибкость и маневренность человека, объединенного со скоростью машины. Когда мы соединяем их вместе, мы получаем довольно удивительный результат", – отметил командующий Королевскими ВВС Австралии маршал авиации Лео Дэвис, говоря о взаимодействии дронов с искусственным интеллектом с пилотами истребителей.

Boeing ожидает, что первый полет беспилотника с искусственным интеллектом состоится уже в 2020 году.

Напомним, в начале января президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит в Турции ударные беспилотники. Соответствующее соглашение компания "Укрспецэкспорт" подписала с турецкой Baykar Makina.

Кроме того, мы сообщали о технических характеристиках этих дронов. К примеру, они могут действовать в радиусе 150 км и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Boeing, беспилотник, дрон, искусственный интеллект

Вы сейчас просматриваете новость " Boeing создаст боевой дрон с искусственным интеллектом: названы технические характеристики". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израильский дрон-камикадзе "уничтожил" С-300: IAI показала видео

25 февраля, 05:50

Israel Aerospace Industries потроллила Россию, представив свой новый боевой беспилотник Mini Harpy

В России рассекретили новый беспилотник: фото слили в сеть

24 января, 14:42

БПЛА "Охотник" был создан на авиазаводе "Сухой" и отличается отсутствием хвостового оперения и трехстоечным шасси

Беспилотник вызвал сбои в работе лондонского аэропорта

9 января, 03:43

Сейчас аэропорт уже возобновил отправку рейсов после прекращения работы в связи с появлением неопознанного беспилотника на его территории

На Донбассе впервые был сбит вражеский БПЛА "Элерон"

5 января, 08:58

Воздушную цель уничтожили еще в конце ноября, однако обломки нашли сейчас

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Главный военный прокурор открыл тайну для всей Украины

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Что известно из архивов о главном ликвидаторе заключённых Киева

В деле о ДТП с Зайцевой и Дроновым всплыла важная деталь

В Одессе люди 20 лет не выходили из дома (фото)

В Беларуси прокладывают военные дороги к границе с Украиной - СМИ

Убийца рассказал зачем расстрелял супругов возле здания суда
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)