Boeing создаст боевой дрон с искусственным интеллектом: названы технические характеристики
2019-02-28T04:50:00+02:00
Беспилотник может получить ракетно-бомбовое вооружение

Австралийский филиал корпорации Boeing объявил о планах создания реактивного беспилотного боевого самолета с искусственным интеллектом, который будет выполнять задачи совместно с пилотируемыми истребителями.

Модель беспилотника Loyal Wingman ("Верный ведомый") была впервые представлена на проходящей в Мельбурне аэрокосмической выставке Avalon.

В Boeing сообщили, что беспилотник сможет летать самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета. По своему облику и размерам он будет похож на истребитель.

Беспилотник будет иметь длину 11,6 м. Дальность его полета составит 3700 км. Он будет оснащен аппаратурой для ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В перспективе он будет оснащаться и ракетно-бомбовым вооружением.

Дрон будет создаваться на предприятии корпорации Boeing в австралийском Брисбене.

На выставке был представлен видеоролик, который показал полет трех перспективных беспилотников рядом с истребителем-бомбардировщиком Королевских ВВС Австралии F/A-18, а также с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail.

