Boeing создаст боевой дрон с искусственным интеллектом: названы технические характеристики

Беспилотник может получить ракетно-бомбовое вооружение

Boeing создаст боевой дрон.

Boeing создаст боевой дрон с искусственным интеллектом: названы технические характеристики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6cf/5d5/5c76cf5d5c5d1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6cf/5d5/5c76cf5d5c5d1.png 2019-02-28T04:50:00+02:00 Другие страны Беспилотник может получить ракетно-бомбовое вооружение

Австралийский филиал корпорации Boeing объявил о планах создания реактивного беспилотного боевого самолета с искусственным интеллектом, который будет выполнять задачи совместно с пилотируемыми истребителями.

Модель беспилотника Loyal Wingman ("Верный ведомый") была впервые представлена на проходящей в Мельбурне аэрокосмической выставке Avalon.

В Boeing сообщили, что беспилотник сможет летать самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета. По своему облику и размерам он будет похож на истребитель.

Беспилотник будет иметь длину 11,6 м. Дальность его полета составит 3700 км. Он будет оснащен аппаратурой для ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В перспективе он будет оснащаться и ракетно-бомбовым вооружением.

Дрон будет создаваться на предприятии корпорации Boeing в австралийском Брисбене.

На выставке был представлен видеоролик, который показал полет трех перспективных беспилотников рядом с истребителем-бомбардировщиком Королевских ВВС Австралии F/A-18, а также с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail.

BREAKING NEWS: Check out our new smart, reconfigurable unmanned aircraft that will protect & project airpower! #TheFutureIsBuiltHere#AirpowerTeaming



Read more about the Boeing Airpower Teaming System: https://t.co/Gabz4x9oBvpic.twitter.com/K1Nnvc0jl6 — Boeing Defense (@BoeingDefense) 26 лютого 2019 р.

"Нам нужна гибкость и маневренность человека, объединенного со скоростью машины. Когда мы соединяем их вместе, мы получаем довольно удивительный результат", – отметил командующий Королевскими ВВС Австралии маршал авиации Лео Дэвис, говоря о взаимодействии дронов с искусственным интеллектом с пилотами истребителей.

Boeing ожидает, что первый полет беспилотника с искусственным интеллектом состоится уже в 2020 году.

Напомним, в начале января президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит в Турции ударные беспилотники. Соответствующее соглашение компания "Укрспецэкспорт" подписала с турецкой Baykar Makina.

Кроме того, мы сообщали о технических характеристиках этих дронов. К примеру, они могут действовать в радиусе 150 км и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час.

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