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Боевик в Мексике: на улицах стреляли из пулеметов и сжигали полицейские автомобили

18 октября, 16:57

Масштабные стычки начались после задержания сына известного наркобарона

В Мексике на улицах города произошли серьезные перестрелки из пулеметов и поджоги полицейских автомобилей. Настоящий боевик начался после того, как силовики задержали сына известного наркобарона Эль Чапо, осужденного в США к пожизненному заключению.

В Мексике остался работать картель осужденного наркоторговца, члены которого и попытались отбить сына своего лидера, задержанного полицейскими накануне.

Боевики устроили перестрелку прямо на улице, и копы решили отдать им арестованного, чтобы не рисковать жизнями простых людей.

Напомним, ранее лидер крупной бразильской наркогруппировки 42-летний Клаувино да Сильва по прозвищу Коротышка попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью. Главное преобразование случилось на лице — он надел силиконовую маску, парик и очки. Однако это не помогло — по словам полицейских, его выдала "сильная нервозность".

Напомним, что в сентябре не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба. Для организации побега они взорвали ворота тюрьмы и обстреляли охрану. Вскоре после случившегося правоохранительные органы задержали и вернули в место отбывания наказания десятки беглецов.

Кроме того, мы писали, что в мае в четырех бразильских тюрьмах произошла вспышка насилия, в результате которой погибли более четырех десятков заключенных.

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Мексика наркотики стрельба перестрелка наркобарон

Источник: Сегодня

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