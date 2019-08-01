В результате обстрела погибли четверо жителей, в том числе двое детей, и 25 получили ранения

/ Фото: Getty Images

Боевики атаковали мирных жителей в Алеппо, есть жертвы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB,%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 2019-08-01T02:11:48+03:00 Другие страны В результате обстрела погибли четверо жителей, в том числе двое детей, и 25 получили ранения

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" открыли в ночь со среды на четверг огонь из минометных установок по мирным кварталам Алеппо. Об этом сообщил телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на полицейские источники.

По его информации, в результате обстрела погибли четверо жителей, в том числе двое детей, и 25 получили ранения. Всем пострадавшим оказана помощь в местной больнице "Ар-Рази".

Артиллерия сирийской армии сразу нанесла ответные удары по позициям бандформирований в пригороде Рашидин и уничтожила несколько реактивных установок, из которых велся обстрел. В рядах противника есть убитые и раненые.

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22 июля жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали семь мирных жителей и десятки получили ранения.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает бомбить Сирию: снова гибнут десятки мирных людей.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб.

В июне президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что они "в массовом порядке убивают многих мирных жителей".

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