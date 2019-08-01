Боевики атаковали мирных жителей в Алеппо, есть жертвы

Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" открыли в ночь со среды на четверг огонь из минометных установок по мирным кварталам Алеппо. Об этом сообщил телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на полицейские источники.
По его информации, в результате обстрела погибли четверо жителей, в том числе двое детей, и 25 получили ранения. Всем пострадавшим оказана помощь в местной больнице "Ар-Рази".
Артиллерия сирийской армии сразу нанесла ответные удары по позициям бандформирований в пригороде Рашидин и уничтожила несколько реактивных установок, из которых велся обстрел. В рядах противника есть убитые и раненые.
22 июля жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали семь мирных жителей и десятки получили ранения.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает бомбить Сирию: снова гибнут десятки мирных людей.
Новости "Сегодня" сообщали, что в мае войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб.
В июне президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что они "в массовом порядке убивают многих мирных жителей".
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