Боевики "Боко Харам" убили 18 военнослужащих в Нигерии

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии

Фото: AFP

Боевики "Боко Харам" убили 18 военнослужащих в Нигерии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/479/ed4/5c5479ed42afb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/479/ed4/5c5479ed42afb.jpg 2019-04-04T23:52:48+03:00 Другие страны Группировка «Боко харам» действует на севере и северо-востоке Нигерии

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек.

Боевики радикальной группировки "Боко харам", присягнувшие в 2015 году на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), убили 18 военнослужащих на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Среди жертв боевиков 13 нигерийских солдат и пять военнослужащих африканского антитеррористического контингента. Они погибли в результате атак активистов "Боко харам" на армейские блокпосты и базы в штате Борно, а также близ побережья озера Чад.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Нигерии во время атаки на военную базу были убиты около 100 солдат.

Также мы писали, что в Нигерии пастухи и фермеры устроили побоище: погибли 200 человек.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран, Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тысяч человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".

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