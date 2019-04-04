Боевики "Боко Харам" убили 18 военнослужащих в Нигерии
Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии
С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек.
Боевики радикальной группировки "Боко харам", присягнувшие в 2015 году на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), убили 18 военнослужащих на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Среди жертв боевиков 13 нигерийских солдат и пять военнослужащих африканского антитеррористического контингента. Они погибли в результате атак активистов "Боко харам" на армейские блокпосты и базы в штате Борно, а также близ побережья озера Чад.
Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.
С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
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Группировка "Боко харам" ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран, Нигера, Камеруна и Чада.
С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тысяч человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".
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