Боевики "Боко харам" устроили бойню в Нигерии: погибли 60 человек

Нигерийские солдаты покинули свои посты за день до нападения на город

Фото: AFP

Боевики "Боко харам" устроили бойню в Нигерии: погибли 60 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/479/ed4/5c5479ed42afb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/479/ed4/5c5479ed42afb.jpg 2019-02-01T18:58:00+02:00 Другие страны Нигерийские солдаты покинули свои посты за день до нападения на город

Боевики экстремистской группировки "Боко харам" убили, по меньшей, мере 60 человек в ходе нападения на город Ранн на северо-востоке Нигерии 28 января. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление базирующейся в Лондоне организации Amnesty International.

"Свидетели сказали нам, что нигерийские солдаты покинули свои посты за день до этого нападения", – приводит агентство слова главы представительства Amnesty International в Нигерии Осаи Оджиго. Он назвал "полным провалом" действия властей по обеспечению защиты местного населения от атак боевиков.

Ранн, находящийся в 175 км к северу от города Майдугури (административного центра штата Борно) был изначально занят боевиками группировки 14 января. Уже на следующий день правительственные войска, казалось, сумели вернуть контроль над ним. Однако "Боко харам" предприняла новую атаку на город. На состоявшемся 29 января брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох сообщил, что в минувшие выходные дни из Ранна бежали в Камерун около 30 тыс. нигерийцев.

Ранее сообщалось, что в Нигерии во время атаки на военную базу были убиты около 100 солдат.

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Группировка "Боко харам" ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран, Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тысяч человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".

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