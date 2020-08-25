Боевиков с Донбасса отправляют к границе с Беларусью – активисты

На границу России и Беларуси уже выехали три автобуса из ОРДЛО

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей набирают добровольцев якобы для отправки ближе к границе России и Беларуси, где продолжаются протесты против президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили активисты из "Восточной правозащитной группы", пишет "Донбасс.Реалии".

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"Наемники сообщают о точке дислокации, близкой к границе Российской Федерации и Беларуси. Сбор проводится через бригаду "Призрак" и местные военные комиссариаты. Наемникам предлагают 30 тыс. рублей (около 400 долларов. – Ред.) + суточные и расходы", – рассказала глава правозащитной группы Вера Ястребова.

По информации активистов, на границу Российской Федерации и Беларуси уже выехали три автобуса с "добровольцами" из ОРДЛО.

"Два автобуса отправились через КПВВ "Изварино", третий уехал из города Антрацит и направился через город Новошахтинск Ростовской области", – утверждают в "Восточной правозащитной группе".

Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский рассказал изданию, что звонил директору "Восточной правозащитной группы" Вере Ястребовой, которая подтвердила ему данную информацию.

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"Что да, действительно, были зафиксированы такие вот автомобили. Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол – на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", – говорит Лисянский.

В то же время, как сообщает издание, подконтрольные боевикам "ЛНР" и "ДНР" телеканалы убеждают зрителей, что антилукашенковские протесты в Беларуси организованы русофобами.

"Это участок фронта. Фронта против России", – говорят на одном из телеканалов на оккупированном Донбассе.

В ОРДЛО также распространяют тезис, что "украинцы целенаправленно едут в Беларусь устраивать беспорядки".

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер", всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников.

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Беларусь не ответила Украине на запрос об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", хотя им предоставили доказательства их участия в конфликте на Донбассе и передала всех задержанных вагнеровцев России.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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