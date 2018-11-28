Богатейший человек Китая оказался коммунистом

Сегодня, 00:17

В Компартии КНР раскрыли карты основателя компании Alibaba Джека Ма

Фото: AFP
Фото: AFP

Председатель совета директоров одной из крупнейших в мире онлайн-ритейлера Alibaba и один из богатейших людей планеты Джек Ма вступил в Коммунистическую партию КНР, о чем сообщила официальная газета китайских коммунистов "Жэньминь жибао".

В материале, посвященном 40-летию проведения политики реформ и открытости Центральный комитет Коммунистической партии Китая, Ма отнесли к гражданам, которые внесли "особый вклад" в ее развитие.

Как отмечается, под его руководством компания вошла в десятку мировых компаний по рыночной стоимости, стала одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции, а также стимулом наращивания внутреннего спроса в Китае и создания необходимой инфраструктуры для малых и средних предприятий.

Кроме него, КПК признала вклад основателей интернет-компании Tencent Ма Хуатэна и крупнейшего китайского поисковика Baidu Робина Ли. При этом отмечается, что они не являются членами партии.

Напомним, что список китайских богачей Джек Ма возглавил после первичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже акций компании в 2014 году.

Кроме того, мы писали, что Alibaba оказалась лидером по количеству оформленных патентов, связанных с технологией блокчейн.
Китай, коммунизм, коммунистическая партия, Alibaba, Джек Ма
Источник:

Forbes

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Джек Ма. Фото: AFP

Глава китайского торгового гиганта Alibaba ушел в отставку

10 Сентября, 11:18

Джек Ма решил выйти на пенсию и заняться филантропией

Бизнес

Самый богатый человек Китая - основатель Alibaba Group Джек Ма. Фото: AFP

В Китае рекордно сократилось количество богачей

10 Октября, 11:13

Самый состоятельный китаец при этом увеличил капитал на 35%
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: AFP

Глава Alibaba считает технологию блокчейн бессмысленной

19 Сентября, 05:46

Джек Ма высказал мнение, что технологиям блокчейна или искусственного интеллекта еще только предстоит доказать свою полезность миру

Бизнес

Модель «Бэйдоу» спутника. Фото: Imaginechina

Китай потратит 10 млрд долларов на альтернативу GPS

Вчера, 07:28

Систему запустят по миру в 2020 году

Другие страны

Китаец погиб из-за селфи. Фото: Pixabay

Китайский миллиардер погиб ради селфи

4 Июля, 19:17

Китайский бизнесмен попытался залезть на стену, чтобы полюбоваться видом и сфотографироваться

Другие страны

Китай. Фото: pixabay.com

"Охота на лис" Китая дает результаты: еще один коррупционер вернулся с повинной

23 Июня, 04:16

Лай Минминь стал 53-м по счету пойманным коррупционером из "списка красной сотни" - перечня наиболее разыскиваемых экономических преступников Китая
Загрузка...