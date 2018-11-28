Богатейший человек Китая оказался коммунистом
В Компартии КНР раскрыли карты основателя компании Alibaba Джека Ма
Председатель совета директоров одной из крупнейших в мире онлайн-ритейлера Alibaba и один из богатейших людей планеты Джек Ма вступил в Коммунистическую партию КНР, о чем сообщила официальная газета китайских коммунистов "Жэньминь жибао".
В материале, посвященном 40-летию проведения политики реформ и открытости Центральный комитет Коммунистической партии Китая, Ма отнесли к гражданам, которые внесли "особый вклад" в ее развитие.
Как отмечается, под его руководством компания вошла в десятку мировых компаний по рыночной стоимости, стала одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции, а также стимулом наращивания внутреннего спроса в Китае и создания необходимой инфраструктуры для малых и средних предприятий.
Кроме него, КПК признала вклад основателей интернет-компании Tencent Ма Хуатэна и крупнейшего китайского поисковика Baidu Робина Ли. При этом отмечается, что они не являются членами партии.
Напомним, что список китайских богачей Джек Ма возглавил после первичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже акций компании в 2014 году.
Кроме того, мы писали, что Alibaba оказалась лидером по количеству оформленных патентов, связанных с технологией блокчейн.