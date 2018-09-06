Бои в Триполи: более 60 погибших за неделю

Сражения в ливийской столице продолжались с 26 апреля, но в последние несколько дней соблюдается спокойствие

В ливийской столице Триполи, где ранее на этой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации, в результате боев погибли 66 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Согласно данным, которые предоставил полевой госпиталь Триполи, еще 12 человек, включая многодетную мать и четырех ее детей, числятся пропавшими без вести.

Также за время боев 187 человек были ранены, однако состоянием на вечер 5 сентября в госпитализации нуждались 85 из них, тогда как остальные уже покинули медучреждения.

Стоит отметить, что последняя волан сражений в столице Ливии началась 26 августа – 7-я пехотная бригада выступила против боевиков, которые подчиняются международно признанному ливийскому правительству национального согласия.

Однако при посредничестве ООН стороны заключили договор о прекращении огня, и последние два дня прошли относительно спокойно.

Напомним, что ранее сообщалось об атаке на нефтяные терминалы, которые совершили ливийские боевики.

Кроме того, ливийский суд приговорил к смертной казни 45 человек, ответственных за расстрел демонстрантов в 2011 году.

Также в январе террористы совершили нападение на главную воздушную гавань страны - аэропорт "Митига".