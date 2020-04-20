Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде

В результате 12-часовой перестрелки в канадской провинции Новая Шотландия погибли не менее десяти человек, в их числе полицейский и стрелок, сообщает канадский телеканал CBC.

Полиция Новой Шотландии (RCMP) проинформировала, что преступник – 51-летний Габриэль Уортман. CBC в свою очередь указывает, что человек с таким именем числится стоматологом в Галифаксе на веб-сайте Общества стоматологов Новой Шотландии.

Видео: Reuters

Поздним вечером субботы мужчина открыл стрельбу в небольшом городе Портапик (Новая Шотландия), затем он скрылся на машине. Полиция преследовала преступника по оживленному шоссе почти до полудня воскресенья. RCMP предупреждала в твиттере, что Уортман может быть в полицейской форме, но он не служит в полиции.

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Одной из жертв стрелка стала Хайди Стивенсон, 23 года прослужившая в полиции. Еще один полицейский получил ранения, не угрожающие жизни. RCMP отмечает, что итоговое число жертв, с большой степенью вероятности, окажется больше.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе брифинга поблагодарил полицию, а также выразил соболезнования пострадавшим в этой ситуации.

Напомним, ранее минимум четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

А в Германии 27-летний ультраправый немец посреди бела дня открыл огонь из автоматического оружия по прихожанам, которые выходили из синагоги в городе Галле, и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Погибли два человека.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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