Более 160 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Индонезии

На острове Ломбок в Индонезиии в результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 -пострадали. Ранее сообщалось о 12 погибших и 40 пострадавших.

Напомним, сегодня землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок в Индонезии. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.

Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Кроме того, в результате землетрясения разрушено и повреждено десятки одноэтажных и многоэтажных домов. На севере острова отсутствует электричество. Власти в срочном порядке приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани, который считается популярной достопримечательностью острова.

Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.