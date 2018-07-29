Более 160 человек пострадали из-за мощного землетрясения в Индонезии

Сегодня, 17:58

Магнитуда землетрясения составила 6,2 баллов

Фото: stateimpact.npr.org
Фото: stateimpact.npr.org

На острове Ломбок в Индонезиии в результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 -пострадали. Ранее сообщалось о 12 погибших и 40 пострадавших.

Напомним, сегодня землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок в Индонезии. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.     

Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Кроме того, в результате землетрясения разрушено и повреждено десятки одноэтажных и многоэтажных домов. На севере острова отсутствует электричество. Власти в срочном порядке приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани, который считается популярной достопримечательностью острова.

Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.
Индонезия, землетрясение, погибшие, пострадавшие
Источник:

ТАСС

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