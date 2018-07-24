Более 200 экологических активистов погибли насильственной смертью в 2017 году

Число экологических активистов, убитых в различных странах в минувшем году, превысило 200 человек и стало максимальным с начала XXI века

В 2017 году жертвами убийств стали 207 экологических активистов в 22 странах мира. Такие подсчеты произвела международная неправительственная организация Global Witness ("Глобальный свидетель"). По ее данным, в 53 случаях достоверно известно, что в смерти активистов повинны сотрудники правительственных силовых органов.

Global Witness начала вести соответствующую статистику в 2001 году, и с тех пор прошлогодний результат является наивысшим.

Печальное первенство в этой области принадлежит Бразилии, где были убиты 57 человек, выступавших в защиту экологии. Второе место занимают Филиппины, на долю которых приходятся 48 жертв.

"Когда люди отваживаются выступать за свои права и требовать защиты окружающей среды, их подавляют самым жестоким образом", – так прокомментировал ситуацию представитель Global Witness Бен Лезер.

К сожалению, убийства экологических активистов не обходят стороной и Украину. Так, в 2012 году в Днепре (тогда – Днепропетровске) был жестоко избит и впоследствии скончался в больнице борец за чистоту окружающей среды Владимир Гончаренко.

Эта смерть вызвала широкий резонанс.