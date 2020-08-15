Более 21 млн человек в мире заразились коронавирусом: что произошло

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 21 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, – пишет ТАСС.

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По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 21 010 700, умерли 761 260 человек, выздоровели 13 047 560. Больше всего случаев заражения (5 280 315) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 190).

Ранее сообщалось, что Филиппины временно запретили ввоз бразильской курятины, ведь коронавирирус был обнаружен на упаковках аналогичной продукции, поставленной в Китай.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 российского производства должны быть тщательно проверены, а в Германии назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях.

Россия заявила о том, что испытания препарата закончены и скоро вакцина пойдет в массовое производство, в начале августа. Несколькими днями спустя российские власти сообщили, что вакцину от коронавируса вкололи дочери Путина.

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