Взрывное устройство было заложено на трассе, соединяющей города Кандагар и Герат

Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter

Более 30 человек погибли при взрыве рядом с автобусом в Афганистане https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 2019-07-31T08:26:28+03:00 Другие страны Взрывное устройство было заложено на трассе, соединяющей города Кандагар и Герат

По меньшей мере 34 человека погибли, 17 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего рядом с автобусом в провинции Фарах на западе Афганистана. Об этом в среду сообщило агентство Пажвок.

По его данным, взрывное устройство было заложено на трассе, соединяющей города Кандагар и Герат.

До сих пор ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее в ООН сообщили, что более 1 тыс. 300 афганцев были убиты и еще 2 тыс. 466 получили ранения за первые шесть месяцев этого года.

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Последние данные о жертвах среди мирного населения обнародовали на фоне стремлений Вашингтона прекратить 18-летнюю войну с исламистскими группировками. США хотят подписать мирный пакт до 1 сентября – перед президентскими выборами в Афганистане.

Сейчас группировка "Талибан" контролирует или пытается установить контроль над более чем половиной территории страны – самая большая площадь с момента начала в Афганистане операции под руководством США в 2001 году.

По данным ООН, больше всего афганцев погибли из-за набегов и столкновений, далее следуют жертвы взрывов самодельных бомб и воздушных ударов. 52% жертв вызваны действиями талибов и других исламистских группировок. Провластными силами убито 717 человек и 680 ранено, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в ООН.

Среди погибших – 327 детей, 880 получили ранения. За первые полгода погибли 144 женщины, ранены 286.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать выводить войска из Афганистанадо 2020 года. Помпео отметил, что президент США сказал покончить с бесконечными войнами, и выразил надежду, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.

Госсекретарь США подчеркнул, что США и талибы достигли значительного прогресса в переговорах, которые ведутся в течение последнего года.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет . Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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