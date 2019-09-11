Более 30 человек погибли в давке на религиозном празднике в Ираке

/ Фото: Getty Images

По меньшей мере 31 человек погиб и более 100 получили различные травмы во время давки в иракском городе Карбала, когда отмечали один из важнейших мусульманских праздников.

Об этом сообщает CNN.

Работники полиции расследуют обстоятельства трагедии. Скорая помощь пытается эвакуировать раненых с места происшествия.

По данным местных СМИ, произошел обвал части пешеходного перехода из-за перегрузки от большого количества людей.

На днях иракские шииты отмечают день Ашура – день поминовения мучеников. Мусульмане, в частности, вспоминают битву при Кербеле 680 года, когда был убит имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников. Траурные церемонии в память об их мученической смерти происходят в течение первых 10 дней месяца мухаррам по исламскому лунному календарю.

Во время массовых манифестаций на улицах организуются процессии-представления, в ходе которых участники мистерий наносят себе удары цепями и кинжалами, бьют себя кулаками в грудь, воспроизводя таким образом сцены борьбы и гибели имама Хусейна и его сподвижников.

Ранее трагедия произошла во время давки на концерте рэп-исполнителя Sfera Ebbasta. В результате происшествия погибли шесть человек, ранения получили 118 человек, причем состояние 12 из них врачами оценивается как крайне тяжелое. Отмечается, что причиной трагедии мог стать газовый баллончик, распыленный в зале во время концерта.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно большое количество людей, которые пытаются пробраться к выходу. Видно, что люди просто падают на землю, а их тут же затаптывают.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама