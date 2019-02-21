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Более 40 человек погибли при пожаре в жилом доме в столице Бангладеш

Сегодня, 03:22

Число жертв может увеличиться

Более 40 человек погибли при пожаре в жилом доме в столице Бангладеш Другие страны Число жертв может увеличиться

По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара, который произошел в четырехэтажном жилом доме в столице Бангладеш, городе Дакка. Об этом сообщил в четверг глава бангладешской противопожарной службы Али Ахмед.

"К настоящему моменту мы обнаружили 41 тело. Число жертв может увеличиться", — привело его слова агентство AFP.

По данным портала bdnews24, пожар начался в среду около 22:30 по местному времени (18:30 по Киеву). После этого огонь распространился на еще четыре сооружения.

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Как отмечает AFP, жилое здание, в котором возник пожар, также использовалось в качестве склада химикатов.

Ранее по меньшей мере девять человек погибли, 50 пострадали в результате взрыва отопительного котла на фабрике по пошиву одежды в округе Газипур в Бангладеш. В результате взрыва четырехэтажное здание фабрики, принадлежащей компании Multifabs Ltd, частично обрушилось. 

Кроме того, сильные дожди и оползни унесли жизни не менее 134 человека в Бангладеш, многих из них похоронив в своих домах. Тогда власти открыли 18 приютов в наиболее пострадавших горных районах, где были эвакуированы 4500 человек.

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Тег Бангладеш, пожар, жертвы, жилой дом

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Источник:

ТАСС

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