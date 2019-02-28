Более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо
Служащие Вооруженных сил продолжают бежать от режима Николаса Мадуро в близлежащие страны
За последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.
Об этом, ссылаясь на колумбийские власти, 28 февраля сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.
"Миграционная служба Колумбии сообщает, что за пять дней уже 567 военных и полицейских пересекли границу, отказываясь от поддержки Николаса Мадуро", — написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее председатель миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер сообщал, что число сбежавших в его страну венесуэльских военных превысило 320 человек.
Как мы уже писали, из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.
Мы также сообщали о двух офицерах, которые перешли через границу из Венесуэлы в Бразилию. По данным полковника Жеоржеса Фереса Канаана имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.
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