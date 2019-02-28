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Более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо

Сегодня, 19:54

Служащие Вооруженных сил продолжают бежать от режима Николаса Мадуро в близлежащие страны

Фото: AFP
Более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81f/4f9/5c781f4f936cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81f/4f9/5c781f4f936cb.jpg Другие страны Служащие Вооруженных сил продолжают бежать от режима Николаса Мадуро в близлежащие страны

За последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Об этом, ссылаясь на колумбийские власти, 28 февраля сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

"Миграционная служба Колумбии сообщает, что за пять дней уже 567 военных и полицейских пересекли границу, отказываясь от поддержки Николаса Мадуро", — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее председатель миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер сообщал, что число сбежавших в его страну венесуэльских военных превысило 320 человек.

Как мы уже писали, из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Мы также сообщали о двух офицерах, которые перешли через границу из Венесуэлы в Бразилию. По данным полковника Жеоржеса Фереса Канаана имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.

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Тег Венесуэла, Колумбия, революция, госпереворот, дезертирство

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Источник:

ТАСС

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