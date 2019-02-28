Более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо

Служащие Вооруженных сил продолжают бежать от режима Николаса Мадуро в близлежащие страны

Фото: AFP

Более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81f/4f9/5c781f4f936cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81f/4f9/5c781f4f936cb.jpg 2019-02-28T19:54:00+02:00 Другие страны Служащие Вооруженных сил продолжают бежать от режима Николаса Мадуро в близлежащие страны

За последние пять дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Об этом, ссылаясь на колумбийские власти, 28 февраля сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

"Миграционная служба Колумбии сообщает, что за пять дней уже 567 военных и полицейских пересекли границу, отказываясь от поддержки Николаса Мадуро", — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее председатель миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер сообщал, что число сбежавших в его страну венесуэльских военных превысило 320 человек.

Как мы уже писали, из-за скандала с гумпомощью Николас Мадуро разорвал отношения с Колумбией и дал венесуэльским дипломатам 24 часа, чтобы вернуться на родину.

Мы также сообщали о двух офицерах, которые перешли через границу из Венесуэлы в Бразилию. По данным полковника Жеоржеса Фереса Канаана имеют звание сержанта и прибыли на территорию Бразилии пешком и без оружия, но в военной форме.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Более 500 военных в Венесуэле перешли на сторону Хуана Гуайдо". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.