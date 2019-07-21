Более 60 человек погибли на северо-востоке Индии из-за наводнения

В охваченных паводками районах Индии по-прежнему находятся 4,4 млн человек

Наводнение в Индии. Фото: AFP

По меньшей мере, 62 человека погибли в северо-восточном индийском штате Ассам, охваченном мощным наводнением, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, только за последние 24 часа погибли не менее 12 человек.

Наводнение в Ассаме началось из-за мощных муссонных ливней в первых числах июля, в момент пика паводка в зоне затопления находились более 6 млн человек. В настоящее время вода стала спадать, однако в охваченных паводками районах по-прежнему находятся 4,4 млн человек в 24 из 33 округов штата. Порядка 130 тысяч человек нашли убежище в лагерях временного размещения, водой залито более 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Ранее мы писали, что от непогоды в Индии пострадал национальный парк Казиранга, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался. При наводнении погибло около 130 охраняемых животных, в их числе олени, слоны, а также 10 индийских однорогих носорогов, почти вся сохранившаяся популяция которых обитает в этом парке.

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