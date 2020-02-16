Более девяти тысяч человек, заболевших смертельным коронавирусом, выздоровели

Под наблюдением медиков в Китае остаются свыше 158 тыс. человек

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Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1665, выздоровели 9419 человек, число зараженных с момента вспышки заболевания достигло 68 500. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В субботу ведомство проинформировало о более 66,4 тыс. инфицированных, 1523 жертвах и 8096 выздоровевших.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране остаются свыше 158 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся более 11,2 тыс. пациентов. В Китае также насчитываются более 8,2 тыс. человек с подозрением на вирус, которые находятся на карантине.

Ранее стало известно, что в Китае суд постановил считать преступлением умышленное сокрытие или ложное сообщение о симптомах нового коронавируса. Нарушителям будет грозить серьезное наказание, вплоть до смертной казни. Наказывать китайцев будут в случае, если вирус от скрывшего болезнь человека распространится дальше и вызовет другие заражения.

Тем временем в Японии провели клинические испытания препаратов от СПИДа для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о лекарстве американского производства, и известно, что уже было успешно протестировано на одном из пациентов с коронавирусом. После их применения состояние инфицированного пациента улучшилось.

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