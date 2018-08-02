Больница в Финляндии отказалась от врачей с российским дипломом

В Финляндии, которая ранее депортировала семью выходцев из Крыма с паспортами РФ, больница уволила врачей с российскими дипломами из-за проблем, связанных с их недостаточной квалификацией. Об этом сообщает местное издание Yle.

"Новая Центральная больница Южной Карелии из-за проблем с недостаточной квалификацией внештатных врачей, которых наняли через рекрутинговые фирмы, была вынуждена отказаться от услуг врачей, которые обучались в России", – говорится в сообщении.

В администрации больницы подчеркнули, что врачи, получившие образование за рубежом, обладают другой практикой лечения, а поэтому у них возникают трудности во время работы в финских медучреждениях нового типа.

Как известно, в Финляндии медицинское образование значительно сильнее ориентировано на практику, чем во многих других странах.

Ранее мы писали об эксперименте, который стартовал в Финляндии: власти раздают безработным по 560 евро (почти 17 тысяч гривен) в месяц. Это было сделано для того, чтобы посмотреть, как безусловный доход повлияет на их жизнь.

Стоит отметить, что большинство безработных в Финляндии на работу не устраиваются из-за того, что зарплата часто ниже пособия, которого они тут же лишатся. Поэтому власти решили пойти на необычный эксперимент.