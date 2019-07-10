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Большая часть столицы Армении осталась без электричества

10 июля, 14:14

Проблемы с электроснабжением возникли и в ереванском метрополитене, откуда сотрудники соответствующих служб эвакуируют людей

Город остался без света
Город остался без света. Фото: Pixabay

Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями. Как сообщили в пресс-службе МЧС Армении, причины пока не установлены, ведется работа по устранению перебоев.

"Мы интенсивно работаем, чтобы установить и устранить причины сбоев электроснабжения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают местные СМИ, проблемы с электроснабжением возникли и в ереванском метрополитене, откуда сотрудники соответствующих служб эвакуируют людей.

Ранее сообщалось, что в семи областях Украины в результате осложнения погодных условий в ночь на 2 июня были обесточены 184 населенных пункта в семи областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света из-за грозовых дождей остались жители 46 населенных пунктов в Полтавской области, 40 н.п. – в Киевской области, 38 – н.п. в Винницкой области, 35 – н.п. в Черкасской области, 15 – н.п. в Кировоградской области, пяти населенных пунктов Днепропетровской области и пяти – Сумской.

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Тег Армения, электроэнергия, ереван, электроснабжение

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ТАСС

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