"Большая семерка" жестко потребовала у Кремля освободить украинских моряков

Сегодня, 16:37

Страны G7 призвали Россию освободить корабли и моряков

Фото: The White House/Flickr
Фото: The White House/Flickr

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритания,  Германия, Италия, Канада,  США, Франция и Япония) опубликовали совместное заявление по поводу российской агрессии в отношении Украины на Черном море.

G7 выразила "самую серьезную обеспокоенность" захватом Россией украинских кораблей и арестом моряков около Керченского пролива.

"Мы призываем к сдержанности, должному уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию освободить задержанную команду и суда и воздерживаться от создания помех для их законного прохода через Керченский пролив", – отмечается в заявлении, опубликованном 30 ноября пресс-службой канадского правительства.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста.

Как мы уже писали, из Крыма из доставили в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".
азовское море, Керченский пролив, большая семерка, пленные моряки
Источник:

"Сегодня"

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