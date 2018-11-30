"Большая семерка" жестко потребовала у Кремля освободить украинских моряков

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) опубликовали совместное заявление по поводу российской агрессии в отношении Украины на Черном море.

G7 выразила "самую серьезную обеспокоенность" захватом Россией украинских кораблей и арестом моряков около Керченского пролива.

"Мы призываем к сдержанности, должному уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию освободить задержанную команду и суда и воздерживаться от создания помех для их законного прохода через Керченский пролив", – отмечается в заявлении, опубликованном 30 ноября пресс-службой канадского правительства.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста.

Как мы уже писали, из Крыма из доставили в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".