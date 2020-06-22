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Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса

22 июня, 16:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Последствия COVID-19 будут ощущаться на протяжении десятилетий

Пандемия COVID-19 ускоряется, и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе онлайн-конференции, сообщает The Economic Times.

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"Пандемия все еще ускоряется. Мы знаем, что пандемия – это гораздо больше, чем кризис здравоохранения, это экономический кризис, социальный кризис, а во многих странах политический кризис. Ее последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", – сказал он.

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Ранее в ВОЗ заявили, что хотя меры по изоляции и физическому дистанцированию сэкономили время для борьбы с пандемией коронавируса, это еще не конец борьбы. Поэтому там считают, что подготовка к возможной новой волне осенью должна стать приоритетом для стран Европы.

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Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 представляет собой наибольшую проблему, с которой Евросоюз столкнулся в своей истории. Последствия пандемии, по ее словам, также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе. Поскольку авторитарные страны использовали кризис в своих интересах.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 8 969 827 случаев заражения COVID-19, умерли 468 567 человек.

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