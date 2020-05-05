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Больше, чем в Италии: Великобритания уже первая в Европе по смертям от коронавируса

5 мая, 17:43

Татьяна Очеретяна

СМИ сами провели расчет и получили не такие цифры, как дает Минздрав

Великобритания опередила Италию по числу смертей от коронавируса и заняла на первое место в Европе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальное бюро статистики (ONS).

Известно, что данные бюро включают также смерти с подозрением на COVID-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками британского Минздрава, которые фиксируют смерти только в больницах.

Как сообщили в ONS, число летальных исходов за неделю с 17 по 24 апреля на 11 539 превышало средний показатель за последние пять лет. С учетом смертей в Шотландии и Северной Ирландии общее число жертв коронавируса – 32 313 человек. При этом британский Минздрав по состоянию на вечер 4 мая дает другое число умерших от коронавируса – 28,7 тысяч.

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В одном только Лондоне за четыре недели в марте-апреле 2020 г. от COVID-19 умерло больше людей (5901), чем погибло от бомбардировок за аналогичное количество дней в сентябре-октябре 1940 г. (4677).

В свою очередь, газета The Times провела собственный расчет на основе данных ONS и вышла на цифру 55,7 тыс. смертей от коронавируса, что в два раза превышает заявленную Минздравом статистику.

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Число смертей уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей (по 17 апреля), но количество летальных исходов в домах для престарелых, которые начали включаться в официальную статистику лишь начиная с 28 апреля, вновь выросло. The Times и вышла на указанную цифру после того, как свела воедино все данные и исключлила из них показатели средней смертности за последние пять лет.

Напомним, что Великобритания уже прошла пик распространения новой пневмонии.

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А премьер страны Борис Джонсон, которому удалось побороть коронавирус,решил отблагодарить медиков, которые лечили его от смертельной инфекции. Он назвал сына в честь врачей, которые спасли его жизнь.

Видео: Reuters

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Великобритания Европа смертность коронавирус

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