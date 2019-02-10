Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет

После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление

Фото: Getty Images

Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg 2019-02-10T01:45:00+02:00 Другие страны После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет.

"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", – написал Болтон на своей странице в Twitter.

При этом советник разместил ссылку на видеозапись с пресс-конференции президента Венесуэлы. На записи видно, как венесуэльский лидер произносит речь, однако затем в зале начинает мигать свет. После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

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