Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет

Сегодня, 01:45

После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление

Фото: Getty Images
Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg Другие страны После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет.

"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", – написал Болтон на своей странице в Twitter.

При этом советник разместил ссылку на видеозапись с пресс-конференции президента Венесуэлы. На записи видно, как венесуэльский лидер произносит речь, однако затем в зале начинает мигать свет. После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Венесуэла, США, Болтон, Мадуро, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США предупредили Гуайдо: добиваться военной интервенции в Венесуэлу – недопустимо

Вчера, 23:03

Лидера оппозиции Венесуэлы предупредили насчет интервенции США

Американский адмирал: Россия – раненый медведь, который слабеет и нападает

Вчера, 20:33

Адмирал не исключил возможности военного вмешательства России в ситуацию в Венесуэле

Взяли коррупционеров "на карандаш" и решили переименовать область: ТОП-5 новостей страны

Вчера, 12:30

Продолжается волна переименований – теперь Днепропетровская область станет Сичеславской

Гуайдо сомневается в поддержке Мадуро со стороны России и Китая

Вчера, 08:49

Лидер оппозиции не исключил, что для свержения Мадуро может потребоваться иностранная интервенция

Бешеная инфляция: цены в Венесуэле выросли на 2,6 миллиона процентов

Вчера, 08:41

Правительство страны давно не публикует официальные данные о состоянии экономики

Президент Венесуэлы отправил письмо Папе Римскому

8 февраля, 21:23

Мадуро просит поспособствовать диалогу между венесуэльцами

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

Вчера, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Вчера, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Вчера, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

7 февраля, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 