Болтон высмеял Мадуро, во время выступления которого погас свет
После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет.
"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", – написал Болтон на своей странице в Twitter.
При этом советник разместил ссылку на видеозапись с пресс-конференции президента Венесуэлы. На записи видно, как венесуэльский лидер произносит речь, однако затем в зале начинает мигать свет. После того, как свет полностью выключился, Мадуро вынужден прервать выступление.
Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
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