Бомбардировка в Ливии: погибло минимум 30 человек

Среди убитых в военной академии – кадеты в возрасте от 18 до 22 лет

Вследствие авиаудара по военной академии в ливийской столице Триполи погибло по меньшей мере 30 человек.

Среди убитых – кадеты в возрасте от 18 до 22 лет. Еще 33 человека ранены.

Медики говорят – количество жертв может возрасти.

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Признанное ООН Правительство национального единства Ливии, базирующееся в Триполи, обвиняет в авианалёте самопровозглашенную "Ливийскую национальную армию". Впрочем, боевики, которых возглавляет генерал Халифа Хафтар, свою причастность к случившемуся отрицают.

Напомним, что ранее Ливия разорвала отношения с Турцией из-за угрозы вторжения. Из-за решения Анкары ввести войска ливийский парламент разорвал отношения с Турцией.

Добавим, что перед Новым годом турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о решении направить в Ливию войска по просьбе признанного ООН Правительства национального согласия.

Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

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