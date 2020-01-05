Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Бомбардировка в Ливии: погибло минимум 30 человек

5 января, 21:14

Среди убитых в военной академии – кадеты в возрасте от 18 до 22 лет

Вследствие авиаудара по военной академии в ливийской столице Триполи погибло по меньшей мере 30 человек.

Среди убитых – кадеты в возрасте от 18 до 22 лет. Еще 33 человека ранены.

Медики говорят – количество жертв может возрасти.

Реклама

Признанное ООН Правительство национального единства Ливии, базирующееся в Триполи, обвиняет в авианалёте самопровозглашенную "Ливийскую национальную армию". Впрочем, боевики, которых возглавляет генерал Халифа Хафтар, свою причастность к случившемуся отрицают.

В тренде
Герой Ирана в черном списке ООН: что известно о генерале Сулеймани, убитом авиацией США
Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Напомним, что ранее Ливия разорвала отношения с Турцией из-за угрозы вторжения. Из-за решения Анкары ввести войска ливийский парламент разорвал отношения с Турцией.

Добавим, что перед Новым годом турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о решении направить в Ливию войска по просьбе признанного ООН Правительства национального согласия.

Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Ливия курсанты Триполи академия авиаудар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видеоДругие страны
Беларусь угрожает России отказом от нефти: Лукашенко раздал приказы после разговора с Путиным
Беларусь угрожает России отказом от нефти: Лукашенко раздал приказы после разговора с ПутинымДругие страны
Аномальная погода бьет рекорды: в Норвегии в январе 19 градусов тепла
Аномальная погода бьет рекорды: в Норвегии в январе 19 градусов теплаДругие страны
Google запускает полезную функцию
Google запускает полезную функциюДругие страны
Израиль договорился о строительстве
Израиль договорился о строительстве "исторического" газопровода в ЕвропуЭкономика
Авиакатастрофа с украинцами в Казахстане: появилась реакция Зеленского
Авиакатастрофа с украинцами в Казахстане: появилась реакция ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...