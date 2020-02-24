Борьба с коронавирусом: власти Китая сообщили обнадеживающую новость

В Китае значительно снизилась смертность от заболевания

Около 2 тыс. человек ежедневно вылечиваются в Китае от коронавируса, а заболевает несколько сотен. Об этом в понедельник сообщил журналистам посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Ежедневно сейчас более 2 тыс. человек вылечившихся, – сказал Ханьхуэй. - А новых случаев заражения инфекцией (в день происходит) несколько сотен".

По словам главы китайского диппредставительства, значительно снизилась смертность от заболевания, в провинции Хубэй она сейчас составляет менее 3%, а в других провинциях – 0,55% от числа заболевших.

"Общие показатели (смертности от заболевания) значительно ниже, чем от обычного гриппа", - резюмировал дипломат.

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По данным посла, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2595, выздровели 24539 человек.

Борьба в Китае со вспышкой заболевания является всенародной войной, отметил Чжан Ханьхуэй.

"Это всенародная война против этой инфекции. Мы видим в этом, конечно, высокую ответственность Китая перед мировым сообществом", – сказал он.

Посол также отметил, что регулировать масштабную борьбу с эпидемией не просто.

"Это всенародная мобилизация", – сказал дипломат, напомнив, что в стране проживает порядка 1 млрд 400 млн. человек.

Ранее власти Китая заявили, что ученые разработали вакцину против нового коронавируса.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

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Видео: Reuters

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