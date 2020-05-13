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Борьба с "сухим законом" из-за коронавируса: в Мексике суррогатом отравились более трех десятков человек

13 мая, 06:05

Елена Кузьмич

В некоторых штатах введен сухой закон

В Мексике, где в одном из штатов власти обязали все население носить маски, не менее 17 человек умерло после употребления суррогатного алкоголя в штате Пуэбла, еще девять — в штате Морелос. С учетом семи жертв в штате Юкатан, общее число отравившихся спиртными напитками в латиноамериканской стране на этой неделе возросло до 33 человек.

Об этом заявил телеканал Televisa.

Власти района Чиконкуаутла в Пуэбле, где отравились люди, объявили о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Пока не известно, какое именно вещество могло убить столько людей.

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В Пуэбле и Юкатане с апреля введен сухой закон, запрет на продажу спиртного также действует в ряде муниципалитетов штата Морелос. Региональные власти пошли на такой шаг для избежания распространения нового коронавируса.

Напомним, что в конце апреля в штате Халиско на западе Мексики более 20 человек умерли и десятки пострадали после распития алкогольного напитка с большим содержанием метанола.

Ранее сообщалось, что в Иране сотни человек умерли из-за "лекарства" от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Мексика отравление сухой закон коронавирус

Источник: ТАСС

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