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Борис Джонсон добился "очень хороших результатов" в выздоровлении: стали известны детали

11 апреля, 15:58

Юрий Божко

Британские министры надеются, что через несколько недель глава правительства снова будет "у руля"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добился "очень хороших успехов" в своем восстановлении от COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе офиса британского премьера.

После того, как Джонсон был переведен из реанимации, в пятницу ему удалось начать ходить, хотя его выздоровление было на ранней стадии, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр продолжает очень хорошо прогрессировать в выздоровлении. Он смог сделать короткие прогулки между периодами отдыха. Прогулки должны помочь его выздоровлению. Он поговорил со своими врачами и поблагодарил всю клиническую команду за невероятную помощь, которую он получил. Его мысли связаны с теми, кто пострадал от этой ужасной болезни", – сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит..

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Отец премьера предупредил, что Джонсону понадобится время, чтобы прийти в себя, прежде чем снова "взяться за поводья" правительства. А министры предполагают, что может пройти несколько недель, прежде чем г-н Джонсон вернется в строй.

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Коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Фомы для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. В понедельник вечером премьер был переведен в отделение интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус премьер-министр Борис Джонсон

Источник: Сегодня

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