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Борис Джонсон помолвлен и ожидает рождения шестого ребенка

1 марта, 02:53

Елена Вус

Это будет первый общий ребенок Джонсона и мисс Симондс

Девушка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс беременна, пара обручена. Появление малыша на свет ожидается в начале лета.

Это будет первый общий ребенок Джонсона и мисс Симондс, сообщает Sky News со ссылкой на их представителя,

На данный момент пара живет вместе на Даунинг-стрит.

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Отметим, что у Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Пара поженилась 25 лет назад, но сейчас разошлась. Финансовое соглашение между ними достигнуто.

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Также у Джонсона есть дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр.

Ранее сообщалось, что избранный новым премьер-министром Великобритании консерватор Борис Джонсон нарушил многовековую традицию и въехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит не со своей супругой, а с любовницей.

Напомним, что перед оглашением результатов внутренних выборов в Консервативной партии Джонсон и Саймондс попали в скандал: соседи услышали из их квартиры в Лондоне крики и вызвали полицию. Однако в ходе беседы с хозяевами прибывшие стражи порядка признаков правонарушения не выявили.

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