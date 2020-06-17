Борис Джонсон попал в ДТП: подробности аварии (фото, видео)

Из-за демонстрации против антикурдской военной операции Турции в Ираке, которая проходила в центре Лондона, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП.

Как сообщает Daily Mail, авария произошла 17 июня, когда один из прокурдских протестующих выскочил перед выезжавшей с территории британского парламента легковушкой Jaguar, в которой находился Джонсон. Машина резко затормозила, и ехавший за ней Range Rover с сопровождением премьера врезался в нее сзади.

В результате на багажнике премьерского авто за 54 тыс. фунтов стерлингов (больше 1,8 млн грн) осталась большая вмятина. Но ни сам Борис Джонсон, ни никто другой при этом не пострадал.

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Виновника происшествия задержали и практически сразу же продолжили движение.

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Любопытно, что авария случилась в нескольких метрах от того места, где в марте 2017 года сторонник террористической организации "Исламское государство" Халид Масуд совершил теракт на Вестминстерском мосту.

Напомним, в прошлом году в Британии случилось ДТП с участием машины украинского посла – 40-летний мужчина на автомобиле протаранил несколько машин, которые были припаркованы у дипмиссии Украины, в том числе и авто главы дипмиссии Наталии Галибаренко. Виновник был задержан полицией.

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