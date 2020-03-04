Борис Джонсон собирается взять декретный отпуск

После рождения ребенка у своей партнерши Керри Симондс, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается взять две недели декретного отпуска.

Об этом сообщает The Guardian.

"Борис Джонсон намерен принять родительский отпуск после рождения ребенка вместе со своей партнершей Керри Симондс этим летом", - говорится в сообщении.

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Доминик Рааб, первый госсекретарь и министр иностранных дел, может возглавить правительство при отсутствии Джонсона.

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Стоит отметить, что у Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Пара поженилась 25 лет назад, но сейчас разошлась. Финансовое соглашение между ними достигнуто. Также у Джонсона есть дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр.

Ранее стало известно, что девушка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс беременна, пара обручена. Появление малыша на свет ожидается в начале лета. Это будет первый общий ребенок Джонсона и мисс Симондс. На данный момент пара живет вместе на Даунинг-стрит.

Также сообщалось, что избранный новым премьер-министром Великобритании консерватор Борис Джонсон нарушил многовековую традицию и въехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит не со своей супругой, а с любовницей.

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