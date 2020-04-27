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Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после лечения от коронавируса

27 апреля, 04:18

Елена Вус

Джонсон не появлялся на публике с 12 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выздоровления от коронавируса вернулся в официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Об этом сообщает Sky News.

Джонсон не появлялся на публике с 12 апреля после видео с благодарностью лондонской больнице.

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В понедельник, 27 апреля, он вернется на работу.

Напомним, что коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Фомы для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней.

Во время своей госпитализации с коронавирусной инфекцией премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был близок к смерти. Об этом 55-летний глава британского правительства сообщил в видеообращении к согражданам, опубликованном на его странице в Twitter 12 апреля после того, как его выписали из больницы.

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Великобритания коронавирус Борис Джонсон COVID-19

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