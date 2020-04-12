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Бориса Джонсона выписали из больницы: подробности

12 апреля, 15:56

Тина Наринецкая

Премьер не сразу приступит к работе

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого лечили от коронавирусной инфекции, уже выписали из больницы. Об этом сообщает Sky News.

Эту новость изданию сообщил представитель Даунинг-стрит. По его словам, политик не сразу приступит к своим обязанностям, ведь ему необходимо время для восстановления после болезни.

"Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить свое выздоровление в Чекерсе (поместье в Бакингемшире, – ред.). По совету медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хотел бы поблагодарить всех в Сент-Томасе за заботу, которую он получил", – рассказал источник.

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Напомним, вчера, 11 апреля, в пресс-службе офиса британского премьера заявили, что Борис Джонсон добился "очень хороших успехов" в своем восстановлении от COVID-19.

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"Премьер-министр продолжает очень хорошо прогрессировать в выздоровлении. Он смог сделать короткие прогулки между периодами отдыха. Прогулки должны помочь его выздоровлению. Он поговорил со своими врачами и поблагодарил всю клиническую команду за невероятную помощь, которую он получил. Его мысли связаны с теми, кто пострадал от этой ужасной болезни", – сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Ранее мы сообщали, что коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания больницы выписали инфекция коронавирус Борис Джонсон

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