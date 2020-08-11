Бойня в Беларуси: стало известно о сотнях раненых

Из-за беспорядков, которые начались в Минске и других городах Беларуси два дня назад после президентских выборов, пострадали более двух сотен человек.

Реклама

Об этом заявили 11 августа в белорусском Министерстве здравоохранения .

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек", – заявили в ведомстве.

Читайте также: Медики Минска в "шоке" от ранений протестующих: "В мирное время с таким не сталкивались"

В тренде Центр Минска оцепил ОМОН, а коммунальщики убирают скамейки и мусорные баки

В Минздраве не уточнили, какую часть от этого количества составляют правоохранители, а какую – протестующие. Ранее местный МВД сообщил, что во вторую ночь протестов пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск. В первый день сообщалось, что были ранены 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

Реклама

Пострадавших в результате беспорядков в Беларуси госпитализировали с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, у нескольких человек – черепно-мозговые травмы и травмы грудной клетки и живота. Состояние большинства из них оценивается как легкой тяжести, но при этом нескольким понадобилось провести операции.

Ведомство подтвердило гибель одного демонстранта – мужчина умер в Минске. Власти утверждают, что причиной его смерти стала детонация взрывного устройства, однако очевидцы утверждают, что это ложь.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама