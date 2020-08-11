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Бойня в Беларуси: стало известно о сотнях раненых

11 августа, 19:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Минздрав назвал количество пострадавших в результате беспорядков

Из-за беспорядков, которые начались в Минске и других городах Беларуси два дня назад после президентских выборов, пострадали более двух сотен человек.

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Об этом заявили 11 августа в белорусском Министерстве здравоохранения .

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек", – заявили в ведомстве.

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В Минздраве не уточнили, какую часть от этого количества составляют правоохранители, а какую – протестующие. Ранее местный МВД сообщил, что во вторую ночь протестов пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск. В первый день сообщалось, что были ранены 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

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Пострадавших в результате беспорядков в Беларуси госпитализировали с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, у нескольких человек – черепно-мозговые травмы и травмы грудной клетки и живота. Состояние большинства из них оценивается как легкой тяжести, но при этом нескольким понадобилось провести операции.

Ведомство подтвердило гибель одного демонстранта – мужчина умер в Минске. Власти утверждают, что причиной его смерти стала детонация взрывного устройства, однако очевидцы утверждают, что это ложь.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь митинг беспорядки демонстрация демонстранты

Источник: Сегодня

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