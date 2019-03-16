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Бойня в мечети: в Новой Зеландии один из подозреваемых в теракте оказался невиновным

Сегодня, 02:43

У мужчины было с собой огнестрельное оружие

Фото: AFP
Бойня в мечети: в Новой Зеландии один из подозреваемых в теракте оказался невиновным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b95/abc/5c8b95abce6c6.jpg Другие страны У мужчины было с собой огнестрельное оружие

Один из подозреваемых в стрельбе в мечетях Новой Зеландии оказался невиновным. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Премьер-министр страны Джасинд Ардерн сообщила, что у мужчины было с собой огнестрельное оружие. Он хотел помочь полицейским задержать террориста, но его по ошибке приняли за соучастника. Сейчас его уже отпустили. Из-за этого полиция начала проверку, были ли причастны к стрельбе еще два человека, которых задержали вместе с главным подозреваемым Брентоном Таррантом. Последний пробудет под стражей до 5 апреля.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче. 

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Тег теракт, жертвы, стрельба, новая зеландия, мечеть, бойня

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