Бойня в мечети: в Новой Зеландии один из подозреваемых в теракте оказался невиновным
У мужчины было с собой огнестрельное оружие
Один из подозреваемых в стрельбе в мечетях Новой Зеландии оказался невиновным. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.
Премьер-министр страны Джасинд Ардерн сообщила, что у мужчины было с собой огнестрельное оружие. Он хотел помочь полицейским задержать террориста, но его по ошибке приняли за соучастника. Сейчас его уже отпустили. Из-за этого полиция начала проверку, были ли причастны к стрельбе еще два человека, которых задержали вместе с главным подозреваемым Брентоном Таррантом. Последний пробудет под стражей до 5 апреля.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.
Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.
Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.
Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.
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