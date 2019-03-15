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Бойня в мечетях: количество пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 30 человек

Сегодня, 05:19

На момент стрельбы в двух мечетях оставались около 500 человек.

Фото: Pixabay
Бойня в мечетях: количество пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 30 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b19/a5b/5c8b19a5bf92c.jpg Другие страны На момент стрельбы в двух мечетях оставались около 500 человек.

Минимум 30 человек доставлены в больницу города Крайстчерч в Новой Зеландии в результате стрельбы в двух мечетях. В ходе перестрелки погибли не менее девяти человек.

В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

Пока полиция не подтверждает данные о погибших, однако призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы в городе закрыты.

Напомним, что ранее в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибло по меньшей мере 10 человек. 

Пятеро детей, один школьный администратор, а также еще один взрослый, находившийся рядом с территорией, были убиты, прежде чем двое стрелков-подростков покончили с жизнью, сообщили в полиции.

Кроме того, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.

Также напомним о расстреле семиклассников в школе российского Шадринска, который устроила ученица. Она таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.

Мы также писали, что в прошлом месяце в пригороде американского Альбукерке, штат Нью-Мексико, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.

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Тег жертвы, стрельба, погибшие, новая зеландия, мечеть

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Источник:

ТАСС

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