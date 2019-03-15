Бойня в мечетях: количество пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 30 человек
На момент стрельбы в двух мечетях оставались около 500 человек.
Минимум 30 человек доставлены в больницу города Крайстчерч в Новой Зеландии в результате стрельбы в двух мечетях. В ходе перестрелки погибли не менее девяти человек.
В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.
Пока полиция не подтверждает данные о погибших, однако призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы в городе закрыты.
Напомним, что ранее в результате стрельбы в школе на юго-востоке Бразилии, которую устроили двое подростков, погибло по меньшей мере 10 человек.
Пятеро детей, один школьный администратор, а также еще один взрослый, находившийся рядом с территорией, были убиты, прежде чем двое стрелков-подростков покончили с жизнью, сообщили в полиции.
Кроме того, еще 17 человек были ранены в результате стрельбы.
Также напомним о расстреле семиклассников в школе российского Шадринска, который устроила ученица. Она таким образом отомстила обидчикам за издевки над ее внешностью.
Мы также писали, что в прошлом месяце в пригороде американского Альбукерке, штат Нью-Мексико, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.
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