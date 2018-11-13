Сектор Газа и Израиль обмениваются ударами: все, что нужно знать

С обеих сторон есть погибшие, в мире уже призвали к прекращению насилия

После шести месяцев относительно затишья на Ближнем Востоке начался новый виток эскалации между Израилем и сектором Газа. Искрой, которая высекла пламя большой бойни, стала очередная контртеррористическая операция, которую еще 27 октября провел Израиль в Секторе Газа.

"Истребители ВВС Израиля начали наносить удары по террористическим объектам по всему сектору Газа", – сообщила пресс-служба Армии обороны страны 27 октября.

Израильские военные отметили, что незадолго до начала атаки из Сектора Газа по Израилю были запущены пять ракет. Четыре из них перехватила система ПВО "Железный купол". Представитель армии Израиля Джонатан Конрикус заявил, что к ночным обстрелам территории еврейского государства из сектора Газа причастны Сирия и Иран.

"Мы видим четкую связь между иранским спецподразделением "Аль-Кудс" через режим в Дамаске с деятельностью организации "Исламский джихад" (в секторе Газа)", – отметил израильский военный.

Ответный удар не заставил себя долго ждать. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в ночь с 10 на 11 ноября палестинские радикалы запустили по Израилю не менее 10 ракет – причем система ПВО смогла перехватить только две из них.

А уже на следующий день, 11 ноября, в секторе Газа произошли серьезные столкновения палестинцев с израильскими солдатами, в ходе которых погибли девять человек с обеих сторон.

Израильский спецназ вошел в сектор Газа, чтобы обезвредить Нурэддина Саляма Барака, командующего "Бригады Аль-Кассам" – местного военизированного крыла движения ХАМАС. По информации израильской стороны, именно он контролирует строительство подземных тоннелей, через которые оружие попадает из Египта в мятежный анклав Газа.

Как сообщает "Радио "Свобода", кроме Барака в перестрелке погибло семеро палестинцев и один боец Армии обороны Израиля (полковник спецназа, имя которого не разглашается в связи с требованиями секретности), еще один военный был ранен.

Якобы эти события и спровоцировали массовый обстрел ракетами израильских территорий 12 января. Вспышка насилия заставила премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху прервать свою поездку в Париж и досрочно вернуться на родину.

Хроника необъявленной войны

После этого маховик насилия уже было не остановить. По сообщению газеты Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных, уже 12 ноября боевики из движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля – то есть в тридцать раз больше, чем во время предпоследней атаки.

Палестинские ракеты над Израилем. Фото: AFP

Как сообщают в Армии обороны Израиля, преимущественная часть палестинских снарядов разорвалась на незаселенной местности, однако некоторые упали в жилых районах. Одна из ракет, запущенных из Газы, попала в жилой дом в Нетивоте, еще одна упала рядом с домом в Сдероте.

При этом в результате палестинского обстрела пострадали десятки израильтян. "С 16:30 до 01:15 медицинские бригады оказали помощь 53 пострадавшим, включая двух в критическом состоянии: военнослужащего с осколочными ранениями и 60-летнюю женщину", – говорится в сообщении израильской службы скорой помощи.

Солдат Армии обороны Израиля и случайная пассажирка автобуса были ранены на границе с Газой, когда боевик ХАМАСа выстрелил из противотанковой ракеты "Корнет" по израильскому автобусу.

К сожалению, число жертв продолжает расти. Как сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд, в Ашкелоне несколько ракет попали в жилой 4-этажный дом. В результате 40-летний мужчина погиб под завалами, а тяжело раненая 40-летняя женщина находится в критическом состоянии.

Еще один из пострадавших получил ранения средней степени тяжести, 23 человека – легкие травмы.

Дом в Израиле после попадания ракеты. Фото: AFP

Обстрел Израиля. Видео: ЦАХАЛ

Израильская армия в ответ на ракетные обстрелы нанесла авиаудары и поразила 150 военных объектов в секторе Газа. По сообщению армейской пресс-службы Израиля, все они принадлежали ХАМАС и "Исламскому джихаду" – включая три правительственных здания, которые использовались в военных целях. В спецоперации также приняли участие вертолеты и танки.

Палестинцы пишут о четырех убитых и 15 раненых в результате атак – все они были членами группировки ХАМАС. Красный полумесяц сообщил о гибели трех палестинцев и "некотором количестве" пострадавших.

Израильские военные уверяют, что останавливаться они не собираются. А ХАМАС пригрозил дальнейшими ракетными ударами по территории Израиля, если ЦАХАЛ продолжит применять авиацию.

Результат авиаудара по Газе. Фото: AFP

Ближний Восток на пороге большой крови

Евросоюз уже выступил с осуждением нового витка насилия между сектором Газа и Израилем. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.

"ЕС призывает обе стороны сделать шаг назад от границы и избегать любых дальнейших действий, которые могли бы усиливать эскалацию, подвергнуть риску гражданские жизни и подорвать недавние усилия по уменьшению напряжения", – пишет Косьянчич.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ситуация может привести к полномасштабной войне.

"В Украине обеспокоены угрожающей эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, связанной с ракетными обстрелами юга Израиля за эти дни, что может привести к масштабному вооруженному противостоянию", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД Украины заявили о неприемлемости ракетных ударов по израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению и призывают их прекратить.

"В Украине глубоко сочувствуют дружественному народу Израиля в связи с гибелью и ранениями израильских граждан в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа", – добавили украинские дипломаты.

С чего все начиналось в секторе Газа

Это крупнейшее противостояние между армией Израиля и радикалами ХАМАСа за последние 6 лет, со времен проведения операции "Облачный столп" в ноябре 2012 года. Тогда Израиль потерял убитыми 6 человек, включая четырех гражданских. В секторе Газа тогда погибли порядка 100 палестинцев, но только 65 из них были боевиками.

А самой кровавой спецоперацией считается операция под кодовым названием "Литой свинец", которая началась 27 декабря 2008 года и получила название "Бойня в Газе".

По данным ЦАХАЛ, только с декабря 2008 года и по апрель 2009-го было убито 1 166 палестинцев. Из них более 709 убитых состояли в различных боевых формированиях ХАМАСа и других террористических организаций. Число погибших гражданских лиц (в том числе женщин и детей) составило 295 человек.

В Израиле потери насчитывали 13 погибших (10 военнослужащих, 3 мирных жителя) и 518 раненых, контуженых и пострадавших от шока (336 солдат и 182 гражданских).

К "Бойне в Газе" точно так же привела антитеррористическая операция Израиля, целью которой было остановить регулярные обстрелы израильской территории силами ХАМАСа. И точно также удары наносились по объектам военной инфраструктуры террористов.

Обстрелы израильской территории из сектора Газа с небольшими перерывами (наподобие полугодового перемирия накануне проведения операции "Литой свинец") продолжаются с октября 2007 года, когда Израиль объявил сектор Газа "враждебным государственным образованием" и приступил к его частичной экономической блокаде.

Блокада заключается в том, что Израиль периодически отключает подачу в анклав электроэнергии и прекращает снабжать его энергоносителями. С другой стороны, Газу блокирует Египет.

Внутриполитическая ситуация в анклаве все это время остается крайне нестабильной. Дело в том, что через сеть подземных тоннелей на границе с Египтом в мятежный анклав постоянно доставляется оружие. Высокая плотность населения и безработица – причем, одна из самых высоких в мире – толкает трудоспособных обитателей Газы на путь терроризма.

По мнению ряда как израильских, так и палестинских обозревателей, это привело к превращению сектора Газа в "анклав анархии и террора".