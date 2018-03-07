"Бойня" в Восточной Гуте: количество погибших продолжает расти

Правительственные войска и союзные им силы продвигаются глубже в анклав

Вследствие интенсивных ударов сирийского режима по контролируемому повстанцами району Восточная Гута погибло более 800 мирных жителей.

Об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Agence France Press.

По данным наблюдателей, с начала интенсивных бомбардировок 18 февраля в регионе погибли 805 человек, в том числе 178 детей.

Как отмечается, по меньшей мере 24 мирных жителя погибли 6 марта.

Между тем сирийские правительственные войска и союзные им силы продвигаются глубже в анклав. По состоянию на утро 6 марта они контролировали около 40 процентов территории Восточной Гуты.

Непрерывные удары побудили Францию и Англию сделать запрос на проведение экстренного заседания Совбеза ООН за закрытыми дверями в среду, на котором будет обсуждаться нарушение режима прекращения огня.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала положить конец "бойне" в Восточной Гуте.

"Убийство детей, уничтожение больниц – все это бойня, которую надо осудить и которой надо противостоять, четко сказав "нет", – заявила Меркель.