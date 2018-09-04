Браконьеры бросили 90 трупов слонов возле заповедника в Ботсване

Практически 90 слонов были найдены мертвыми около одного из самых известных заповедников дикой природы в Ботсване, сообщили 3 сентября в зоозащитной организации "Слоны без границ".

Активисты при помощи аэрофотосъемки подсчитали мертвых животных – их количество достигло 87. В "Слонах без границ" это называют крупнейшим браконьерским инцидентом в Африке.

"Я в шоке, я абсолютно шокирован. Масштабы браконьерства слонов на сегодняшний день являются крупнейшими из всех, что я видел в любой точке Африки до сих пор", – сказал "Би-би-си" представитель организации Майк Чейз.

По его словам, большинство слонов были убиты несколько недель назад из-за бивней.

Майк Чейз приводит данные опубликованной три года назад "Большой переписи слонов": если за прошлое десятилетие браконьеры истребили треть африканских слонов, то за последние 5 лет популяция этих животных снизилась еще практически на треть.

Стоит отметить, что браконьеры – это беда не только "черного континента". Ранее в этом году СБУ задержало браконьеров с 22 тоннами рыбы в запорожской области.

Кроме того, ловили браконьеров и в Киевской области, где у них в марте изъяли рыбы на 10 217 грн.

Напомним, что браконьерство в украинских водоемах достигло такого масштаба, что рыба в руках оказалась вообще под угрозой.