Браконьеры убили двух из трех редчайших белых жирафов

Сотрудники заповедника обнаружили тела самки и ее детеныша, которые были убиты около месяца назад

В кенийском заповеднике "Ишакбини Хирола" (Ishaqbini Hirola) обнаружили печальную находки – останки редких белых жирафов, которых впервые заметили лишь в 2016 году.

Ссылаясь на сообщение сотрудников заповедника, телеканал CBS News сообщил 11 марта, что были убиты двое из трех известных представителей этих жирафов – самка Омо и ее детеныш.

В последний раз жирафов перед смертью видели больше трех месяцев назад. По данным представителей заповедника, они были убиты около месяца назад. Личности браконьеров пока что не удалось установить.

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Спустя год после обнаружения, в 2017 году, у самки белого жирафа родились двое детенышей. Таким образом, как предполагается, в живых остался лишь один из них – самец.

Стоит отметить, что белый цвет этим жирафам придает не альбинизм, а редкая мутация – лейкизм, из-за которого у них вырабатывается темный пигмент, однако шерсть – белая.

Однако браконьерство процветает не только в Африке, но и в Украине. Например, на въезде в одно из сел в Полтавской области браконьеры застрелили и вывесили тушу мертвого оленя, демонстративно выставив следы своего преступления.

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