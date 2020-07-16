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"Брал косу, шел косить": Лукашенко рассказал, как вылечиться от COVID-19

16 июля, 12:23

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Каждодневный физический труд помогает побороть коронавирус, уверен президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявлял, что "трактор вылечит коронавирус", снова заявил, что в борьбе с инфекцией помогает тяжелый физический труд.

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В частности, как сообщают Naviny.by, глава государства утверждает, что губернатор Витебской области Николай Шерстнев переболел COVID-19, а справиться ему "помогла коса".

"Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался этими физическим нагрузками. И очень быстро восстановился. Это то, о чем я сказал в самом начале, когда я пошутил: трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать, тем более год хороший. А во-вторых, надо было на воздухе работать. Ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", – заявил Лукашенко 15 июля.

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Напомним, что президент Беларуси оказался одним из немногих мировых лидеров, которые отрицали угрозу эпидемии COVID-19. Он не вводил карантин и обязательный режим самоизоляции, а также провел парад на День Победы.

Как мы уже сообщали, в итоге количество заболевших в 9-миллионной Беларуси превысило число инфицированных в Украине.

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эпидемия Беларусь коронавирус Александр Лукашенко COVID-19

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