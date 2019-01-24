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"Брат мой Мадуро, держись!": Эрдоган отреагировал на ситуацию в Венесуэле

Сегодня, 08:51

Президент Турции выступил против попыток насильственного захвата власти

Фото: AFP
"Брат мой Мадуро, держись!": Эрдоган отреагировал на ситуацию в Венесуэле //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/95f/9ee/5c495f9ee8ccb.jpg Другие страны Президент Турции выступил против попыток насильственного захвата власти

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова поддержки венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро в связи с антиправительственными манифестациями, которые проходят в разных частях страны. Об этом сообщил в четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Наш президент связался с главой Венесуэлы и выразил ему поддержку Турции. "Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой", – сказал он. Турция и наш президент будут и впредь демонстрировать принципиальную позицию относительно любых попыток насильственного захвата власти путем государственного переворота сообщил Калын.

В Венесуэле 23 января прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. В ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвами. 

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным руководителем страны политика признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Тем временем сообщается, что число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло.

Венесуэла, Турция, Эрдоган

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ТАСС

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