"Брат мой Мадуро, держись!": Эрдоган отреагировал на ситуацию в Венесуэле
Президент Турции выступил против попыток насильственного захвата власти
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова поддержки венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро в связи с антиправительственными манифестациями, которые проходят в разных частях страны. Об этом сообщил в четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
"Наш президент связался с главой Венесуэлы и выразил ему поддержку Турции. "Брат мой Мадуро, держись! Мы с тобой", – сказал он. Турция и наш президент будут и впредь демонстрировать принципиальную позицию относительно любых попыток насильственного захвата власти путем государственного переворота сообщил Калын.
В Венесуэле 23 января прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. В ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвами.
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным руководителем страны политика признали ряд государств региона, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Тем временем сообщается, что число погибших во время протестов в Венесуэле значительно возросло.
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