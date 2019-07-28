Брата Лакшми Миттала арестовали в Боснии за отмывание денег

За 16 лет Прамод Миттал и его подельники могли незаконно присвоить 11 млн евро

Прамод Миттал. REUTERS/Stoyan Nenov.

В Боснии, где ранее в этом году начался суд над предполагаемым наемников боевиков Донбасса, взяли на месяц под стражу британского индийского предпринимателя Прамода Миттала – его подозревают в коррупции.

Прамод Миттал является председателем наблюдательного совета компании GIKIL – совместного предприятия правительственного коксохимического комбината в городе Лукавац и компании Global Steel Holdings, мажоритарный пакет акций которой до недавней поры принадлежал Митталу.

Вместе с ним суд разрешил взять под стражу члена правления компании GIKIL Раджиба Даша и генерального директора Парамеша Батачария.

Прокуратура подозревает, что они платили необоснованно завышенные вознаграждения для иностранных, преимущественно индийских директоров и экспертов, а также для членов их семей. Таким образом, с 2003 года они вывели из капитала компании почти 11 млн евро.

Прамод Миттал приходится младшим братом одному из самых богатых людей планеты, владельцу металлургического корпорации ArcelorMittal Лакшми Митталу, который владеет в том числе и бывшей "Криворожсталью", которая ныне называется "ArcelorMittal Кривой Рог".

Напомним, ранее в этом месяце правоохранительные органы американского штата Нью-Йорк арестовали 66-летнего финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна по подозрению в совершении преступлений сексуального характера.

Мы также писали об аресте одного из богатейших людей Африки - миллиардера Иссада Ребраба, состояние которого оценивается в 3,8 млрд долларов. Кроме него, также были задержаны четыре представителя клана Кунинеф – Реда, Абделькадер, Карим и Тарек.

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