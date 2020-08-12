"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)

Несмотря на то, что белорусские силовики пытаются подавить массовые протесты противников Александра Лукашенко и остаются верными президенту, возглавляющему вертикаль власти 26 лет, в республике становится все больше людей, называющих себя бойцами спецназа и внутренних войск, несогласных с подобным положением вещей.

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Они выбрасывают кители и береты на мусорники, снимая свои действия на видео и выкладывая в соцсетях и месенджерах. Их флешмоб был восторженно воспринят пользователями соцсетей.

"Братства спецназа в Беларуси больше нет", – говорит один из мужчин на видео, после чего решительно выбрасывает черный берет в контейнер для мусора.

Видео: t.me/nexta_live

Видео: t.me/nexta_live

Кроме того, в сеть попало фото заявления сержанта милиции об увольнении из органов:

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Сайт "Сегодня" писал, что после бойни в Беларуси массово увольняются милиционеры. Решение одного из сотрудников белорусского ОМОНа снять шлем и перейти на сторону протестующих спровоцировало увольнение по собственному желанию нескольких других служащих правоохранительных органов Беларуси.

Кроме того, бывший милиционер Евгений Куц, который уволился из органов правопорядка в 2017 году в звании старшего сержанта, призвал своих бывших коллег не исполнять преступные приказы и обвинил сотрудников ОМОНа в том, что они бьются "не за ту сторону".

По его словам, уволившихся из милиции из-за насилия над демонстрантами гораздо больше.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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