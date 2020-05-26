Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Бразилия обогнала США по числу умерших от коронавируса за сутки

26 мая, 03:53

Елена Кузьмич

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения

В Бразилии за зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Так Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Реклама

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США – 302.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 898 инфицированных, в США – 1 706 154. По этому показателю страны занимают второе и первое место в мире соответственно.

В тренде
Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

По информации Worldometer на 03:00 по киевскому времени, число инфицированных в мире с начала распространения инфекции достигло 5 582 367, умерших – 347 563, излечились более 2,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что Бразилия обогнала РФ по числу больных COVID-19 и заняла второе место по количеству подтвержденных случаев коронвируса.

Реклама

А ранее Бразилия обогнала Великобританию по числу зараженных коронавирусом. Эпицентром заражения коронавирусом в стране являются штат Сан-Паулу и его столица.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Бразилия Великобритания США жертвы коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны
Турция истребляет российские ЗРК
Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии: видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...