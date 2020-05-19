Бразилия обогнала Великобританию по количеству зараженных коронавирусом и очутилась на третьем месте в мире

Эпицентром заражения коронавирусом в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица

Бразилия, где ранее президент страны гулял без маски, оказалась на третьем месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом, при этом обогнав даже Великобританию.

Об этом сообщает местный Минздрав.

Так, количество инфицированных выросло за сутки на 13 140, до 254 220, против 247 706 в Великобритании согласно данным на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

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Число летальных исходов в результате заболевания, вызываемого коронавирусом, выросло за сутки на 674, до 16 792. Вылечились 100 459 пациентов. Причины еще 2 277 смертей, которые также могут быть связаны с этой коронавирусной инфекцией, выясняются.

Заметим, что эпицентром заражения в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В тамошнем регионе насчитывается более 63 тыс. инфицированных и свыше 4,8 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал юго-восточный Рио-де-Жанейро (26 665), за ним следует Сеара (26 363). В этих штатах жертвами пандемии стали 2 852 и 1 748 человек соответственно.

Добавим, что Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. О первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в крупнейшем государстве региона стало известно 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала, сопровождавшегося массовыми гуляньями.

В стране уже дважды сменился глава Минздрава.

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А в начале мая Бразилия обогнала Китай по количеству случаев заражения новой пневмонией.

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