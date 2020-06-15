Бразилия поднялась на второе место в мире по смертности от коронавируса

По состоянию на воскресенье, 14 июня, в Бразилии зарегистрировано 42 720 смертей от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Таким образом, Бразилия обошла Великобританию по количеству умерших от коронавируса, заняв второе место в мире.
Всего в Бразилии официально подтверждено 850 514 случаев заражения коронавирусом.
Между тем, первенство в этом антирейтинге по-прежнему удерживают США, где от коронавируса умерло 115 436 человек. Общее количество выявленных случаев коронавируса в мире приближается к 8 миллионам. На долю США приходится свыше 2 миллионов случаев. Замыкает тройку "лидеров" Россия, где обнаружено свыше 519 тысяч больных.
Ранее сообщалось, что Бразильский институт совместно с китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech проводит испытания новой вакцины против коронавируса, хотя ранее вероятность ее успеха против новой пневмонии упала до 50%.
Также Министерство здравоохранения Бразилии закрыло доступ к сайту, где публиковали общую статистику по распространению коронавируса в стране. Президент Бразилии Жаир Болсонару также поддержал это решение.
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