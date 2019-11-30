Бразилия потребует у развитых стран 10 млрд долларов в год для сохранения лесов

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Бразилия рассчитывает на получение ежегодной компенсации в размере не менее 10 млрд долларов за сохранение своих лесов. Об этом заявил министр охраны окружающей среды крупнейшего государства Латинской Америки Рикарду Салес.

По мнению политика, страна имеет право на соответствующую компенсацию со стороны промышленно развитых стран – участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

"Нам необходимы ресурсы, обещанные в ходе переговоров 2015 года о Парижском соглашении по климату. Тогда речь шла приблизительно о 100 млрд долларов в год. Бразилия как образцовая в плане устойчивого развития страна вправе рассчитывать на значительную часть этой суммы ежегодно. Мы имеем право как минимум на 10 млрд долларов в год", - сказал министр.

"На 60% нашей территории сохраняется естественный растительный покров. 80% территории Амазонии остаются нетронутыми", – пояснил Салес.

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По его словам, просьбу о предоставлении обещанных ресурсов Бразилиа обозначит на 25-й конференции сторон РКИК, которая начнет работу 2 декабря в Мадриде.

18 ноября Национальный институт космических исследований (INPE) Бразилии опубликовал данные, согласно которым вырубка влажных тропических лесов бразильской Амазонии достигла максимального объема с 2008 года. По информации научного учреждения, с августа 2018 по август 2019 года в результате деятельности лесорубов уничтожено 9,76 тыс. кв. км ее естественного покрова, что на 30% больше, чем годом ранее. По мнению Салеса, причиной ухудшения ситуации является масштабная незаконная экономическая деятельность в регионе. Он также уточнил, что для борьбы с этим властям необходимо выработать новую стратегию развития региона с упором на альтернативные модели устойчивого экономического развития.

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Кроме того, по данным INPE, с января по ноябрь более 65 тыс. кв. км лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, были уничтожены пожарами. Во время их распространения в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента Жаира Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. Со своей стороны власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть – следствие поджогов.

Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару предположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии .

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